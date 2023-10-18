بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري

وطنا اليوم:الحـزب الوطـني الدسـتوري يدين حرب الإبـادة، والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإجرامية بحق الشعب العربي الفلسطيني، وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي التي تساند الاحتلال وغطرسته بهذا القتل الجماعي للأطفال والنساء وتدمير للمستشفيات، والمدارس والبيوت، والعقاب الجماعي؛ بحرمان شعب تحت الاحتلال من الغذاء والماء والدواء والكهرباء، ومحاولة التهجير القسري لنكبة فلسطينية جديدة دون رادع من قانون دولي ومسؤولية دولية وقيم أخلاقية، وهي جرائم حرب وإبادة بشرية بشراكة وتحالف بين دولة مارقة على القانون الدولي ودول تدعي الحضارة بحقوق الإنسان وإحترام حق تقرير المصير للشعوب

– يطالب الحزب الدستوري تقديم حكومة الإحتلال الإسرائيلي لمحكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب، وكافة أشكال الجرائم التي ترتكبها دولة الإحتلال، تشكل خرقاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي كجرائم حرب. ويطالب الحزب الدستوري مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته بوقف الحرب على غزة فورًا، وبتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق اتفاقية جنيف الرابعة…

– الحزب الوطني الدستوري يثمن عاليًا، وبمزيد من الفخر والاعتزاز موقف جلالة الملك عبدالله الثاني القومي والتاريخي إلى جانب الأشقاء الفلسطيين، وموقف جلالته الحاسم ضد العدوان الإسرائيلي على الشعب العربي الفلسطيني في غزة، وإعلان جلالته أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب، وعلى إسرائيل وقف الحرب على غزة فورًا، وتأكيد جلالته على أن مجزرة مستشفى المعمداني جريمة حرب نكراء، ولا يمكن السكوت عليها…

– الحزب الدستوري يثمن القرار الأردني بعدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان بحضور الرئيس الأمريكي والرئيس المصري والرئيس الفلسطيني…

– الحزب الدستوري يثمن عاليًا موقف سمو ولي العهد الأمير الحسين تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم بارتكابه مجازر ضد الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وتأكيد سموه بوجوب محاسبة إسرائيل، وإن تأكيد ولي العهد أن العالم الغربي لم يعد بإمكانه أن يدّعي الأخلاق إذا استمر في إتباع المعايير المزدوجة، ومخاطبة سموه العالم: أين الدفاع عن النفس في استهداف الأطفال والمدنيين والطواقم الطبية؟ وأن الصمت غير مقبول وعلى العالم أجمع أن يتكلم، إنه موقف قومي شجاع من سمو ولي العهد ومعبر عن ضمير الأردنيين والأمة في منعطف تاريخي حاد، وبهذا التكالب من عدوان لا يتوقف منذ عقود على فلسطين وشعبها الصابر المرابط…

– الحزب الدستوري يثمن بإعتزاز موقف الشعب الأردني واصطفافه بتلاحم وطني في خندق القضية الفلسطينية…

إن موقف الملك وولي عهده الأمين والشعب الأردني في خندق فلسطين اليوم وكل يوم، هو تأكيد على موقف الأردن وقيادته الهاشمية التاريخي، ولا زالت دماء الجيش العربي الأردني ندية على أسوار القدس وما ضمخته دماء الشهداء الأردنيين على ثرى فلسطين الطاهرة…

كما ويطالب الحزب الدستوري مصر الشقيقة بفتح معبر رفح المصري مع قطاع غزة؛ لتقديم كافة أشكال المساعدة لأهل غزة دون الإرتهان لسلطة الإحتلال الإرهابية…

الحزب الوطني الدستوري