وزير اسبق : تحية للموقف الاردني بالغاء قمة بايدن في عمان

وطنا اليوم – حيا وزير الاعلام السابق طاهر العدوان الموقف الاردني بالغاء قمة بايدن وقال العدوان في تدوينة له على موقع X :

تحية للموقف الاردني بالغاء قمة بايدن في عمان .هذا الصهيوني الملطخة يديه بدم اطفال مستشفى المعمداني في غزة …غزة تاج الامة ورمز صمودها .. ويتطلع الاردنيون الذين خرجوا الليلة إلى الشوارع تنديدا بالجريمة ان تتبع هذه الخطوات قرارات أخرى مثل وقف التطبيع مع العدو، وإغلاق

وكره في عمان . فالسلام يفترض ان يكون له أسنان وإلا فإنه يتحول إلى استسلام لوحشية واطماع العدو التي تشكل خطراً على وجود الاردن وليس فقط على وجود فلسطين والفلسطينيين .

وكانت الخارجية اعلنت للة امس الغاء القمة التي كانت من المزمع عقدها اليوم الالربعاء بمشاركة مصرية فلسطينية بحضور الرئيس الامريكي بادن.