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رغم مجزرة المعمداني وإلغاء قمة عمان.. بايدن يزور تل أبيب

منذ 24 ثانية
رغم مجزرة المعمداني وإلغاء قمة عمان.. بايدن يزور تل أبيب

وطنا اليوم:يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن في غضون ساعة إلى تل أبيب، بالرغم من مجزرة مستشفى المعمداني التي شنها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحي، وإلغاء القمة الرباعية في العاصمة عمان.
ومن المقرر أن يلتقي بايدن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون، تليها محادثات في تل أبيب.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قد أعلن أن جلالة الملك عبد الله الثاني قرر إلغاء القمة الرباعية حول استمرار عدوان تل أبيب على غزة، بعد أن كانت المقررة الأربعاء في عمان جلالته ورؤساء أمريكا جو بايدن ومصر عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.
وأوضح الصفدي أن القرار اتخذ على عجل “في ضوء مجزرة الاحتلال الأخيرة في غزة وبعد التشاور مع مصر والسلطة الفلسطينية والحديث مع الولايات المتحدة”.

زيارة بايدن عمان
ولن يحضر الرئيس الأمريكي إلى عمان، وسط اشتعال الأوضاع في غزة والضفة الغربية بالتزامن مع مناوشات بين حزب الله وتل أبيب على جبهة جنوب لبنان.
وزير الخارجية أوضح أن قرار إلغاء القمة بعد تولد قناعة بأنها لن تجدي في وقف الحرب المستعرة على غزة، لافتا إلى تأجيلها عندما تحين الظروف المناسبة


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