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تنكيس الأعلام في الأردن حدادا على أرواح شهداء غزة

منذ 39 ثانية
تنكيس الأعلام في الأردن حدادا على أرواح شهداء غزة

وطنا اليوم:تم تنكيس الأعلام في الأردن الأربعاء، فوق الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الرَّسميَّة بموجب حالة الحداد، التي تستمر لمدة 3 أيام وفق بلاغ أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وذلك حدادا على أرواح الشهداء في قطاع غزة.
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً بإعلان الحِداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيَّام على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزَّة، الذين قضوا جرَّاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وبموجب إعلان حالة الحداد ستنكَّس الأعلام فوق الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الرَّسميَّة لمدة ثلاثة أيام.
وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المستشفى المعمداني في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني، بين كوادر طبية وإسعافية وجرحى


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