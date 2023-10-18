بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بيان صادر من اتحاد نقابات اصحاب العمل ( تحت التأسيس ) والتي تضم 54 نقابة

منذ 21 ثانية
بيان صادر من اتحاد نقابات اصحاب العمل ( تحت التأسيس ) والتي تضم 54 نقابة

وطنا اليوم:تنديدا بالعداون الاجرامي الاسرائيلي المتعمد بحق الشعب الفلسطيني والذي استهدف المستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي به تم خرق جميع الاعراف الدولية والقيم الانسانية والاخلاقية وقواعد القانون الدولي والانساني

فقد اكد رئيس اتحاد نقابات اصحاب العمل تحت التاسيس ضيف الله ابو عاقولة ، انه وبناءا على قرار مجلس الاداره وبعد مناقشه نقباء اصحاب العمل من القطاعات التجاريه و الخدمية رغبتهم

فقد تقرر اعلان الحداد لمدة ثلاثة ايام ابتداء من يوم غد الاربعاء في كافه القطاعات التجاريه و القطاعات الخدميه وذلك تضامنا مع اهلنا اهل الصمود في غزة الرافضين للاحتلال والظلم ، المرابطين على اراضيهم

وشدد ابو عاقولة ان هذه المجازر بحق شعبنا الفلسطيني من قبل العدو الصهيوني يجب وقفها ومعاقبة هذا الكيان الغاصب على كل جرائمه اللا انسانية وصد عدونه بكل اشكال القوة مضيفا ان ما قامت به حماس ما هو الا رد على كل الانتهاكات الاسرائيلية للشعب الاعزل

رحم الله شهداء فلسطين وداوى جرحاهم
عاشت فلسطين حرة أبية
والخزي للعدو الغاصب


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:44

Humanitarian crisis in Gaza

09:42

ولادي ماتوا كلن .. أب مكلوم يحمل أشلاء أطفاله بأكياس في غزة

09:40

جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تستنكر العدوان الصهيوني السافر في استهداف المستشفيات والأطفال والنساء والمدنيين في غزة

09:37

غرد وحذف.. المتحدث الرقمي لنتنياهو يقر قصفنا المستشفى

09:29

الاحتلال يحذر مجددا سكان غزة: توجهوا جنوباً

09:23

فقط في غزة .. عمليات جراحية دون تخدير ومؤتمر صحافي وسط الجثث

09:12

لنائب البطريركي بالقدس يدعو الكنائس للتحرك بعد ضرب المستشفى المعمداني

06:44

ضابط مخابرات امريكي : الاسرائيليون اذا اجتاحوا غزة سيموتون

06:40

شهداء مستشفى المعمداني بلا رؤوس.. تصريح صادم لمتحدث الصحة الفلسطينية

06:35

تعرف على القنبلة ومن الذي اطلقها على المستشفى المعمداني

06:30

اللهم إن اهل غزة قد ظُلِموا بغير حق، وأُخرِجوا من ديارهم ومُنعوا الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردَّهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين

06:29

القطامين : كلنا غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)