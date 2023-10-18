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الاحتلال يحذر مجددا سكان غزة: توجهوا جنوباً

منذ دقيقة واحدة
A bulldozer clears rubble as people gather in a neighbourhood in Rafah in the southern Gaza Strip after it was hit by an Israeli strike on October 15, 2023. Israel embarked on a withering air campaign against Hamas militants in Gaza after they carried out a brutal attack on Israel on October 7 that left more than 1,400 people killed in Israel. (Photo by SAID KHATIB / AFP) (Photo by SAID KHATIB/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:بعد ساعات على مأساة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وجه الاحتلال تحذيراً جديداً لأهل القطاع.
وحث جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، سكان مدينة غزة على التحرك جنوبا باتجاه منطقة “المواصي” الواقعة على بعد 28 كيلومترا أسفل ساحل القطاع.
وجاء في منشور لجيش الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي “الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا لسلامتهم”
فيما حذرت العديد من الدول الإقليمية لاسيما مصر والأردن، مما وصفته بالتهجير القسري للفلسطينيين وإفراغ القطاع الذي يخضع لحصار مطبق منذ السابع من أكتوبر، بعد أن شنت حركة حماس هجوماً مباغتاً على مستوطنات غلاف غزة


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