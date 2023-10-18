فقط في غزة .. عمليات جراحية دون تخدير ومؤتمر صحافي وسط الجثث

وطنا اليوم:خلطت المجزرة التي ارتكبت في مستشفى المعمداني أوراق الواقع الصحي المنهار من الأساس في قطاع غزة، حيث أكد مسؤولون في وزارة الصحة بغزة إجراء عمليات جراحية للمصابين دون التخدير وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأعلن محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء في غزة، أن الأطباء يجرون العمليات بدون تخدير للمصابين من القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، مؤكداً أن وزارة الصحة في غزة تطبق مبدأ المفاضلة في المعالجة، والعمليات تجرى بدون تخدير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عقب مجزرة مستشفى المعمداني.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إن إسرائيل قصفت المشافي، وقتلوا المرضى في أصعب مجزرة دموية بحق أبناء شعب فلسطين.

مؤتمر بين الجثث

ولأول مرة بالتاريخ، أقامت وزارة الصحة في قطاع غزة ليلة الثلاثاء – الأربعاء، مؤتمراً صحافياً وسط ضحايا مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي وراح ضحيتها أكثر من 500 شخص.

وناشدت وزارة الصحة في غزة، المجتمع الدولي بكف يد الاحتلال الإسرائيلي ووقف قصف القطاع.