وطنا اليوم – ادعا الاسرائليون يدعون ان صاروخ للجهاد الاسلامي هو من سقط على المستشفى وبثوا فيديو لصاروخ فشل في الاطلاق

كانت الصوره والفيديو يعود لحرب عام 2022

🇮🇱🇵🇸 IDF-affiliated accounts are sharing this video serve as “proof” that Hamas bombed the Gaza Baptist Hospital.

Only problem?

This video is from August of 2022. https://t.co/2OefWDCZaj

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 17, 2023