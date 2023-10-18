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أخر المستجدات
10:01
وزير اسبق : تحية للموقف الاردني بالغاء قمة بايدن في عمان
10:01
بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري
09:58
رغم مجزرة المعمداني وإلغاء قمة عمان.. بايدن يزور تل أبيب
09:53
تنكيس الأعلام في الأردن حدادا على أرواح شهداء غزة
09:46
بيان صادر من اتحاد نقابات اصحاب العمل ( تحت التأسيس ) والتي تضم 54 نقابة
09:44
Humanitarian crisis in Gaza
09:42
ولادي ماتوا كلن .. أب مكلوم يحمل أشلاء أطفاله بأكياس في غزة
09:40
جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تستنكر العدوان الصهيوني السافر في استهداف المستشفيات والأطفال والنساء والمدنيين في غزة
09:37
غرد وحذف.. المتحدث الرقمي لنتنياهو يقر قصفنا المستشفى
09:29
الاحتلال يحذر مجددا سكان غزة: توجهوا جنوباً
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القطامين : كلنا غزة
منذ 4 ساعات
وطنا اليوم – نشر الدكتور معن القطامين مقطع مصور حمل العنوان كلنا غزة
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24 ساعة
10:01
وزير اسبق : تحية للموقف الاردني بالغاء قمة بايدن في عمان
10:01
بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري
09:58
رغم مجزرة المعمداني وإلغاء قمة عمان.. بايدن يزور تل أبيب
09:53
تنكيس الأعلام في الأردن حدادا على أرواح شهداء غزة
09:46
بيان صادر من اتحاد نقابات اصحاب العمل ( تحت التأسيس ) والتي تضم 54 نقابة
09:44
Humanitarian crisis in Gaza
09:42
ولادي ماتوا كلن .. أب مكلوم يحمل أشلاء أطفاله بأكياس في غزة
09:40
جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تستنكر العدوان الصهيوني السافر في استهداف المستشفيات والأطفال والنساء والمدنيين في غزة
09:37
غرد وحذف.. المتحدث الرقمي لنتنياهو يقر قصفنا المستشفى
09:29
الاحتلال يحذر مجددا سكان غزة: توجهوا جنوباً
09:23
فقط في غزة .. عمليات جراحية دون تخدير ومؤتمر صحافي وسط الجثث
09:12
لنائب البطريركي بالقدس يدعو الكنائس للتحرك بعد ضرب المستشفى المعمداني
وفيات
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن