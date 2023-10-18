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القطامين : كلنا غزة

منذ 4 ساعات
القطامين : كلنا غزة

 

وطنا اليوم – نشر الدكتور معن القطامين مقطع مصور حمل العنوان كلنا غزة


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