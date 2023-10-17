عاجل – الصفدي لن تكون زيارة للرئيس الامريكي للاردن غدا

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عاجل – الصفدي للمملكة: إذا عقدت هذه القمة نريد لها أن تنتج مخرجا واحدا لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات