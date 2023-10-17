هنية: مجزرة المعمداني ستشكّل نقطة تحوّل.. وواشنطن تتحمل المسؤولية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إنّ “مجزرة المستشفى المعمداني تؤكد وحشية العدو والهزيمة التي مُني بها أمام المقاومة”، مؤكداً أنّها “ستشكل نقطة تحوّل وطوفاناً يضاف إلى طوفان الأقصى”.

وحمّل هنية مسؤولية مجزرة المعمداني للولايات المتحدة الأميركية، التي أعطت “الغطاء غير المحدود لجرائم الاحتلال”.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنّ “العدو واهم، إن ظنّ أن هذه المجازر ستغطي على هزيمته المدوية، أو تدفع شعبنا إلى الاستسلام”، مؤكداً أنّ “المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلّا برحيل المحتل عن أرضنا ومقدساتنا”.

ودعا هنية الشعب الفلسطيني، في الضفة والقدس والداخل، إلى الخروج في كل المدن والقرى والمخيمات في وجه المحتل، وحثّ شعوب الأمتين العربية والإسلامية على الخروج تنديداً بهذه المجزرة الوحشية، ودعا أحرار العالم والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى إدانة صريحة لهذا القتل الجماعي.