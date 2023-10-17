بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

هنية: مجزرة المعمداني ستشكّل نقطة تحوّل.. وواشنطن تتحمل المسؤولية

منذ 11 ثانية
هنية: مجزرة المعمداني ستشكّل نقطة تحوّل.. وواشنطن تتحمل المسؤولية

 

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إنّ “مجزرة المستشفى المعمداني تؤكد وحشية العدو والهزيمة التي مُني بها أمام المقاومة”، مؤكداً أنّها “ستشكل نقطة تحوّل وطوفاناً يضاف إلى طوفان الأقصى”.

وحمّل هنية مسؤولية مجزرة المعمداني للولايات المتحدة الأميركية، التي أعطت “الغطاء غير المحدود لجرائم الاحتلال”.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنّ “العدو واهم، إن ظنّ أن هذه المجازر ستغطي على هزيمته المدوية، أو تدفع شعبنا إلى الاستسلام”، مؤكداً أنّ “المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلّا برحيل المحتل عن أرضنا ومقدساتنا”.

ودعا هنية الشعب الفلسطيني، في الضفة والقدس والداخل، إلى الخروج في كل المدن والقرى والمخيمات في وجه المحتل، وحثّ شعوب الأمتين العربية والإسلامية على الخروج تنديداً بهذه المجزرة الوحشية، ودعا أحرار العالم والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى إدانة صريحة لهذا القتل الجماعي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:40

عاجل – الحكومة الأردنية تعلن الحداد ثلاثة أيام على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني

23:38

عاجل – وكيل وزارة الصحة بغزة: عدد الشهداء في غزة فاق 3500 والإصابات تجاوزت 11 ألف 70% منهم أطفال ونساء

23:28

قصف مستشفى الأهلي المعمداني.. محلل عسكري لـCNN: ما الذي كان يستهدفه الإسرائيليون؟

23:19

عاجل : إسرائيل تنفي مسؤوليتها عن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

23:10

عاجل – روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة مجزرة مستشفى المعمداني بغزة

23:06

عاجل | رئيس الوزراء: العدوان المتعمَّد على مستشفى المعمداني وصمة عار وجريمة نكراء، وعلى العالم أن ينتصر للقانون الدَّولي والإنساني والقيم الإنسانيَّة، وأن يوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم فوراً.

23:02

عاجل | قطر والسعودية والأردن وتركيا تصدر بيانات إدانة لمجزرة مستشفى المعمداني في غزة

22:59

عاجل – مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يدعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى تركيا ومغادرتها فوراً، ويرفع درجة التحذير من السفر إلى الدول العربية إلى الدرجة الثانية

22:55

الصحة العالمية تدين بشدة الهجوم على مستشفى المعمداني وتؤكد: المستشفيات ليست هدفا

22:52

عاجل: أنباء عن ارتفاع عدد ضحايا استهداف إسرائيل لمستشفى في غزة إلى 800

22:46

عاجل – جلالة الملك عبدالله الثاني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

22:43

عاجل | هنية: مجزرة مستشفى المعمداني تضاف لسلسلة مجازر ارتكبها الصهاينة منذ احتلال فلسطين

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)