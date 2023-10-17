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عاجل: أنباء عن ارتفاع عدد ضحايا استهداف إسرائيل لمستشفى في غزة إلى 800

منذ ساعة واحدة
عاجل: أنباء عن ارتفاع عدد ضحايا استهداف إسرائيل لمستشفى في غزة إلى 800

 

عاجل: أنباء عن ارتفاع عدد ضحايا استهداف إسرائيل لمستشفى في غزة إلى 800


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