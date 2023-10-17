من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
23:57
هنية: مجزرة المعمداني ستشكّل نقطة تحوّل.. وواشنطن تتحمل المسؤولية
23:40
عاجل – الحكومة الأردنية تعلن الحداد ثلاثة أيام على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني
23:38
عاجل – وكيل وزارة الصحة بغزة: عدد الشهداء في غزة فاق 3500 والإصابات تجاوزت 11 ألف 70% منهم أطفال ونساء
23:28
قصف مستشفى الأهلي المعمداني.. محلل عسكري لـCNN: ما الذي كان يستهدفه الإسرائيليون؟
23:19
عاجل : إسرائيل تنفي مسؤوليتها عن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة
23:10
عاجل – روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة مجزرة مستشفى المعمداني بغزة
23:06
عاجل | رئيس الوزراء: العدوان المتعمَّد على مستشفى المعمداني وصمة عار وجريمة نكراء، وعلى العالم أن ينتصر للقانون الدَّولي والإنساني والقيم الإنسانيَّة، وأن يوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم فوراً.
23:02
عاجل | قطر والسعودية والأردن وتركيا تصدر بيانات إدانة لمجزرة مستشفى المعمداني في غزة
22:59
عاجل – مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يدعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى تركيا ومغادرتها فوراً، ويرفع درجة التحذير من السفر إلى الدول العربية إلى الدرجة الثانية
22:55
الصحة العالمية تدين بشدة الهجوم على مستشفى المعمداني وتؤكد: المستشفيات ليست هدفا
الرئيسية
عربي دولي
عاجل: أنباء عن ارتفاع عدد ضحايا استهداف إسرائيل لمستشفى في غزة إلى 800
منذ ساعة واحدة
عاجل: أنباء عن ارتفاع عدد ضحايا استهداف إسرائيل لمستشفى في غزة إلى 800
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:57
هنية: مجزرة المعمداني ستشكّل نقطة تحوّل.. وواشنطن تتحمل المسؤولية
23:40
عاجل – الحكومة الأردنية تعلن الحداد ثلاثة أيام على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني
23:38
عاجل – وكيل وزارة الصحة بغزة: عدد الشهداء في غزة فاق 3500 والإصابات تجاوزت 11 ألف 70% منهم أطفال ونساء
23:28
قصف مستشفى الأهلي المعمداني.. محلل عسكري لـCNN: ما الذي كان يستهدفه الإسرائيليون؟
23:19
عاجل : إسرائيل تنفي مسؤوليتها عن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة
23:10
عاجل – روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة مجزرة مستشفى المعمداني بغزة
23:06
عاجل | رئيس الوزراء: العدوان المتعمَّد على مستشفى المعمداني وصمة عار وجريمة نكراء، وعلى العالم أن ينتصر للقانون الدَّولي والإنساني والقيم الإنسانيَّة، وأن يوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم فوراً.
23:02
عاجل | قطر والسعودية والأردن وتركيا تصدر بيانات إدانة لمجزرة مستشفى المعمداني في غزة
22:59
عاجل – مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يدعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى تركيا ومغادرتها فوراً، ويرفع درجة التحذير من السفر إلى الدول العربية إلى الدرجة الثانية
22:55
الصحة العالمية تدين بشدة الهجوم على مستشفى المعمداني وتؤكد: المستشفيات ليست هدفا
22:46
عاجل – جلالة الملك عبدالله الثاني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها
22:43
عاجل | هنية: مجزرة مستشفى المعمداني تضاف لسلسلة مجازر ارتكبها الصهاينة منذ احتلال فلسطين
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2023 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن