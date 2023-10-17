عاجل: أنباء عن ارتفاع عدد ضحايا استهداف إسرائيل لمستشفى في غزة إلى 800

23:06

عاجل | رئيس الوزراء: العدوان المتعمَّد على مستشفى المعمداني وصمة عار وجريمة نكراء، وعلى العالم أن ينتصر للقانون الدَّولي والإنساني والقيم الإنسانيَّة، وأن يوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم فوراً.