بعد مقتل المئات.. أبرز ردود الفعل تجاه قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

كانت بداية ردود الفعل من حركة حماس التي وصفت قصف المستشفى بأنه “إبادة جماعية تتكرر مرة أخرى”، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية الحداد وتنكيس الأعلام على الضحايا، ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية ما حدث بأنه “مجزرة بدم بارد”. وفي ما يلي نستعرض أبرز ردود الفعل:

– قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان: “ندين قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني ونعتبره مجزرة وحشية وجريمة بحق المدنيين ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين”.

أعلنت سلطنة عمان إدانتها استهداف مستشفى المعمداني في مدينة غزة “من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وسقوط مئات المدنيين بين شهيد وجريح، الأمر الذي يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة وانتهاكا للقانون الدولي الانساني والأخلاق والمواثيق الدولية، وعبّرت عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا”، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

– أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قصف مستشفى المعمداني في غزة، قائلا في تغريدة عبر حسابه في منصة إكس (تويتر): “أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفي بنزلائه العزل عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة وفورًا”.

أدانت وزارة الخارجية الأردنية قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة. وحمّلت إسرائيل “المسؤولية عن هذا التطور الخطير”، حسب بيان للوزارة.

– أدانت مصر قصف مستشفى المعمداني، قائلة إن “هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية (يعد) انتهاكاً خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية”، مطالبة دول العالم بمطالبة إسرائيل “بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت”.