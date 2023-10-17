بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عاجل – تحول في الموقف الاوروبي وإدانات دولية لإسرائيل بعد قصفها مستشفى في غزة

منذ ساعة واحدة
عاجل – تحول في الموقف الاوروبي وإدانات دولية لإسرائيل بعد قصفها مستشفى في غزة

 

إدانة واسعة قوبلت بها الغارة الإسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية وكارثة إنسانية”، ودعت إلى الحداد 3 أيام.

وكانت كندا بين أوائل الدول التي أعلنت موقفاً من الغارة، إذ وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الغارة بأنها أمر “مروع وغير مقبول على الإطلاق”، وقال ترودو إنه “من غير المقبول قصف مستشفى”.

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قال: “استهداف منشآت مدنية مخالف للقانون الدولي”

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أعلن إدانة المنظمة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي، وطالبت بتوفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:28

قصف مستشفى الأهلي المعمداني.. محلل عسكري لـCNN: ما الذي كان يستهدفه الإسرائيليون؟

23:19

عاجل : إسرائيل تنفي مسؤوليتها عن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

23:10

عاجل – روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة مجزرة مستشفى المعمداني بغزة

23:06

عاجل | رئيس الوزراء: العدوان المتعمَّد على مستشفى المعمداني وصمة عار وجريمة نكراء، وعلى العالم أن ينتصر للقانون الدَّولي والإنساني والقيم الإنسانيَّة، وأن يوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم فوراً.

23:02

عاجل | قطر والسعودية والأردن وتركيا تصدر بيانات إدانة لمجزرة مستشفى المعمداني في غزة

22:59

عاجل – مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يدعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى تركيا ومغادرتها فوراً، ويرفع درجة التحذير من السفر إلى الدول العربية إلى الدرجة الثانية

22:55

الصحة العالمية تدين بشدة الهجوم على مستشفى المعمداني وتؤكد: المستشفيات ليست هدفا

22:52

عاجل: أنباء عن ارتفاع عدد ضحايا استهداف إسرائيل لمستشفى في غزة إلى 800

22:46

عاجل – جلالة الملك عبدالله الثاني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

22:43

عاجل | هنية: مجزرة مستشفى المعمداني تضاف لسلسلة مجازر ارتكبها الصهاينة منذ احتلال فلسطين

22:37

بعد مقتل المئات.. أبرز ردود الفعل تجاه قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

22:28

عاجل | قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس جنوبي فطاع غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)