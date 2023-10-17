عاجل – تحول في الموقف الاوروبي وإدانات دولية لإسرائيل بعد قصفها مستشفى في غزة

إدانة واسعة قوبلت بها الغارة الإسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية وكارثة إنسانية”، ودعت إلى الحداد 3 أيام.

وكانت كندا بين أوائل الدول التي أعلنت موقفاً من الغارة، إذ وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الغارة بأنها أمر “مروع وغير مقبول على الإطلاق”، وقال ترودو إنه “من غير المقبول قصف مستشفى”.

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قال: “استهداف منشآت مدنية مخالف للقانون الدولي”

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أعلن إدانة المنظمة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي، وطالبت بتوفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني.