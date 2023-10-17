عاجل | قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس جنوبي فطاع غزة

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عاجل – بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة.. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: طالما “حماس” لم تفرج عن المخطوفين الشيء الوحيد الذي يجب إدخاله لغزة هو مئات الأطنان من المواد المتفجّرة لسلاح الجو، ولا حتى غرام واحد من المساعدات الإنسانية