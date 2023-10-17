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أخر المستجدات
22:08
عاجل – محاولات لاقتحام سفارة الاحتلال الإسرائيلي بعمان
22:06
عاجل – بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة.. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: طالما “حماس” لم تفرج عن المخطوفين الشيء الوحيد الذي يجب إدخاله لغزة هو مئات الأطنان من المواد المتفجّرة لسلاح الجو، ولا حتى غرام واحد من المساعدات الإنسانية
22:01
عاجل – رويترز: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعود إلى رام الله بعد تعرّض مستشفى الأهلي في القطاع للقصف
21:57
عاجل – 550 شهيد على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة (وزارة الصحة في غزة)
21:54
عاجل – قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الانسحاب من القمة الرباعية المقررة يوم الأربعاء، مع الرئيس الأميركي والعاهل الأردني والرئيس المصري. يأتي القرار بعد سقوط مئات الضحايا والمصابين في قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة..
21:48
عاجل عقب مجزرة … دعوات للخروج في مسيرات غاضبة في الضفة الغربية بعد استهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة
20:43
الصفدي : بالنسبة لنا في الأردن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين هي حرب
20:17
#عاجل مئات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال اثر قصف المستشفى المعمداني في غزة
20:09
مسيرة شعبية حاشدة في عمّان تضامنا مع غزة
19:51
الملك يجدد رفض الأردن بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
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عاجل – محاولات لاقتحام سفارة الاحتلال الإسرائيلي بعمان
منذ 10 ثواني
عاجل – محاولات لاقتحام سفارة الاحتلال الإسرائيلي بعمان
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24 ساعة
22:06
عاجل – بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة.. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: طالما “حماس” لم تفرج عن المخطوفين الشيء الوحيد الذي يجب إدخاله لغزة هو مئات الأطنان من المواد المتفجّرة لسلاح الجو، ولا حتى غرام واحد من المساعدات الإنسانية
22:01
عاجل – رويترز: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعود إلى رام الله بعد تعرّض مستشفى الأهلي في القطاع للقصف
21:57
عاجل – 550 شهيد على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة (وزارة الصحة في غزة)
21:54
عاجل – قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الانسحاب من القمة الرباعية المقررة يوم الأربعاء، مع الرئيس الأميركي والعاهل الأردني والرئيس المصري. يأتي القرار بعد سقوط مئات الضحايا والمصابين في قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة..
21:48
عاجل عقب مجزرة … دعوات للخروج في مسيرات غاضبة في الضفة الغربية بعد استهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة
20:43
الصفدي : بالنسبة لنا في الأردن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين هي حرب
20:17
#عاجل مئات الشهداء بمجزرة جديدة للاحتلال اثر قصف المستشفى المعمداني في غزة
20:09
مسيرة شعبية حاشدة في عمّان تضامنا مع غزة
19:51
الملك يجدد رفض الأردن بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
19:37
حزب الله ينعى 5 من عناصره قتلوا في جنوب لبنان
19:30
الأردن يدين جريمتي كراهية وقعتا في بلجيكا وأمريكا
19:24
الصفدي: نعمل على جسر جوي لإمداد المستشفى الميداني الأردني في غزة
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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