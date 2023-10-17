عاجل عقب مجزرة … دعوات للخروج في مسيرات غاضبة في الضفة الغربية بعد استهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

وطنا اليوم – دعا فلسطينيون في مختلف أنحاء الضفة الغربية للخروج في مسيرات عقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مستشفى المعمداني في قطاع غزة، الثلاثاء.

استشهد، الثلاثاء أكثر من 500 شهيد على باستهداف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني وسط قطاع غزة، وفق مراسل “رؤيا”.

وقال مراسلنا في القطاع، إن المستشفى يأوي مئات المرضى والجرحى والنازحين، بعد تلقيهم أوامر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، للاستمرار في عدوانهم واستهداف المدنيين.

بدوره، قال الدفاع المدني في غزة: “نحن غير قادرين على تلبية الاحتياجات والمجزرة كبيرة”.

وتعد هذه المجزرة الأكثر حصيلة بعدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة