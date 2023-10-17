شهيدان برصاص الاحتلال في الخليل ونابلس

وطنا اليوم:استشهد فلسطينيان، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأول في بلدة حلحول، شمال الخليل والثاني شرق نابلس.

وأعلن مستشفى الميزان بالخليل عن استشهاد الفتى محمد نضال محمد ملحم (17 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بطنه، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة حلحول صباح اليوم.

كما استشهد مواطن، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس فجر يوم الجمعة الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، باستشهاد المواطن سمير محمود عبد القادر صبرة (72 عاما)، وهو من سكان حي المساكن الشعبية، شرق نابلس، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بطنه