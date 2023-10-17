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تحرك شاحنات تحمل مساعدات لغزة باتجاه معبر رفح

منذ ساعتين
تحرك شاحنات تحمل مساعدات لغزة باتجاه معبر رفح

وطنا اليوم:نقلت وكالة الأنباء الألمانية أن أسطولا يقدر بـ150 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وطبية تحرك بشكل مفاجئ من مدينة العريش المصرية في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء متجها إلى معبر رفح البري الذي يبعد نحو 50 كيلومترا تقريبا.
وقالت الوكالة إن تحرك القافلة تزامن مع تحرك وانتشار مكثف لقوات الجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة.
وأكد شهود عيان للوكالة أن الجيش المصري دفع بتعزيزات مكثفة إلى الحدود مع غزة.
وصرح مصدر أمني مصري للوكالة بأن السلطات المصرية أمرت مسؤول الهلال الأحمر في شمال سيناء بالتحرك فورا بالشاحنات من العريش إلى معبر رفح في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء.
وقد تحركت فعلا 150 شاحنة محملة بالمساعدات في اتجاه معبر رفح البري، حيث من المتوقع فتح المعبر وإدخال المساعدات صباح اليوم.

تدمير غزة
يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل تكثيف غاراتها الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة.
وتمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، كما قطعت الكهرباء والمياه عن القطاع.
يذكر أن كتائب عز الدين القسام وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية تشن منذ السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقتلت حتى الآن أزيد من 1400 إسرائيلي وتمكنت من أسر أعداد كبيرة، وفق أرقام إسرائيلية.
من جانبها، تواصل إسرائيل قصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد أكثر من 2800 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.


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