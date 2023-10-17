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مندوب الأردن بمجلس الأمن : المحكمة الدولية لا تمنح تل أبيب حق الدفاع عن نفسها في الأراضي المحتلة

منذ ساعتين
مندوب الأردن بمجلس الأمن : المحكمة الدولية لا تمنح تل أبيب حق الدفاع عن نفسها في الأراضي المحتلة

وطنا اليوم:أكد المندوب الأردني في مجلس الأمن محمود الحمود، أن موقف المحكمة الدولية لا يمنح تل أبيب حق الدفاع عن نفسها في الأراضي المحتلة.
وأضاف الحمود، أنه من الواضح أن أعمال الاحتلال الإسرائيلي في غزة لا تحترم الحدود الدنيا التي يستوجبها القانون الدولي.
وفشل مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء، في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، الذي يعاني من القصف المتواصل من قبل طائرات الاحتلال.
وقال المندوب الروسي، “يؤسفنا أن المجلس ظل رهينة أنانية الوفود الغربية”.
من جهتها قالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: “لا نستطيع تأييد قرار لا يندد بأفعال حركة حماس”، مشيرة إلى العمل لمواجهة تدهور الأوضاع في غزة.
بدورها، أفادت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، بأن مشروع القرار الروسي طرح دون أي مشاورات ودون الإشارة إلى حماس.
وكان يدعو المشروع إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك
ولليوم الـ11 على التوالي يستمر القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 2800 فلسطيني، إضافة إلى آلاف المصابين والمنازل المدمرة ونزوح أكثر من مليون شخص.
وجاء التصعيد الإسرائيلي للرد على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس في السابع من تشرين الأول الحالي، حيث اقتحمت مستوطنات بغلاف غزة وشنت قصفا على مدن وبلدات إسرائيلية مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 5 آلاف إسرائيلي حتى اليوم، إضافة إلى أسر نحو 250 آخرين.


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