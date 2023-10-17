الصفدي: قريبون جداً من إدخال مساعدات إنسانية لغزة

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن المجتمع الدولي بدا يدرك حجم الكارثة التي تقع في غزة، جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ نحو 10 أيام.

الصفدي، قال في تصريحات اليوم الثلاثاء، “إننا قريبون جداً من إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة”.

وأوضح الصفدي، أن الأردن يعمل بكل إمكاناته لوقف الحرب لحماية أهلنا في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل فوري للقطاع.

وشدد على أن جهود الملك مستمرة لحشد دعم دولي أكبر لوقف الحرب على غزة.

وأكد على أن الأردن لن يقبل بتهجير الفلسطينيين من ديارهم.

واعتبر الصفدي، أن إيقاف المساعدات عن غزة ومحاولة تهجيرهم “جريمة حرب”، مضيفا أن على المجتمع الدولي التعامل مع الحرب على غزة مثلما تعامل مع الحرب على أوكرانيا من منطلق القوانين والمعاهدات الدولية.

وكشف الصفدي، أن الملك سيلتقي اليوم مجلس النواب الألماني لحشد المزيد من الدعم لغزة والقضية الفلسطينية