بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي: قريبون جداً من إدخال مساعدات إنسانية لغزة

منذ ساعتين
الصفدي: قريبون جداً من إدخال مساعدات إنسانية لغزة

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن المجتمع الدولي بدا يدرك حجم الكارثة التي تقع في غزة، جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ نحو 10 أيام.
الصفدي، قال في تصريحات اليوم الثلاثاء، “إننا قريبون جداً من إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة”.
وأوضح الصفدي، أن الأردن يعمل بكل إمكاناته لوقف الحرب لحماية أهلنا في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل فوري للقطاع.
وشدد على أن جهود الملك مستمرة لحشد دعم دولي أكبر لوقف الحرب على غزة.
وأكد على أن الأردن لن يقبل بتهجير الفلسطينيين من ديارهم.
واعتبر الصفدي، أن إيقاف المساعدات عن غزة ومحاولة تهجيرهم “جريمة حرب”، مضيفا أن على المجتمع الدولي التعامل مع الحرب على غزة مثلما تعامل مع الحرب على أوكرانيا من منطلق القوانين والمعاهدات الدولية.
وكشف الصفدي، أن الملك سيلتقي اليوم مجلس النواب الألماني لحشد المزيد من الدعم لغزة والقضية الفلسطينية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:44

لا هدنة انسانية في غزة.. الصحة العالمية تحذر والجيش الإسرائيلي يلمح لاحتلالها

11:36

الملك من برلين: استقبال الأردن المزيد من اللاجئين خط أحمر

11:17

وسط توتر على الحدود وتهديد ايراني دون تحرك.. رسالة عاجلة من إسرائيل إلى لبنان

11:06

حماية المستهلك تحذر من صفحات على مواقع التواصل تروج لبيع لزيت الزيتون المغشوش

10:55

الملك: نخطط لإطلاق مركز أردني ألماني لتسهيل حركة العمالة

10:49

التربويون ومعركة التحرير

10:35

الاحتلال يعتقل الفنانة دلال أبو آمنة لدعمها غزة

10:13

الملك: المنطقة برمتها على شفا السقوط في الهاوية

10:08

الغارديان تقيل رسام كاريكاتير بسبب غزة على بطن نتنياهو

10:03

وفيات الثلاثاء 17-10-2023

09:58

أمنية تطلق حملة تبرعات لغزة عبر UCoin وUWallet

09:51

شهيدان برصاص الاحتلال في الخليل ونابلس

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)