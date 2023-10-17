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الرئيس الأميركي يزور الأردن الأربعاء

منذ ساعتين
الرئيس الأميركي يزور الأردن الأربعاء

وطنا اليوم:أعلن منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي أن الرئيس جو بايدن سيزور الأردن وإسرائيل غدا الأربعاء في ظل التصعيد في قطاع غزة.
وقال جون كيربي إن الرئيس الأميركي سيتوجه الأربعاء إلى عمّان للقاء جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.
وأوضح كيربي أن اجتماع عمّان سيركز على المساعدات الإنسانية.
في وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من تل أبيب أنه من المقرر أن يتوجه بايدن إلى إسرائيل الأربعاء، “لإعادة تأكيد تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل والتزامنا القوي بأمنها”.


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