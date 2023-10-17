جولة في الصحافة الاسرائيلية و الاوضاع في غزة

وطنا اليوم – نستهل جولتنا في الصحف الإسرائيلية بمقال تحليلي من صحيفة جيروزاليم بوست كتبه يونا جيريمي بوب بعنوان “لماذا تأخر الغزو البري لغزة منذ يوم الجمعة؟”

يقول الكاتب إن الأمر بدا واضحا وضوح الشمس يوم الخميس: أن غزو الجيش الإسرائيلي المضاد لغزة سيبدأ إما الجمعة أو السبت.

كما أن الجيش الإسرائيلي أعطى مواعيد نهائية معينة للفلسطينيين لإخلاء شمال غزة، على أن تنتهي هذه المواعيد النهائية بحلول منتصف نهار الجمعة.

ويضيف أن طبول الحرب بدأت تٌقرع في وقت مبكر يومي الأحد والاثنين، ومهّدت القوات الجوية الطريق بأيام من القصف المدمر. ومع ذلك، فقد وصلنا الآن إلى يوم الثلاثاء، وجميع العلامات تشير إلى أن الغزو أصبح بعيداً، وليس وشيكا بعد.

صحيفة هآرتس والتي نشرت مقالا تحليليا كتبه يوسي فيرتر تحت عنوان: “بينما تعاني إسرائيل من هجمات حماس، يلقي نتنياهو باللوم على الجميع، باستثناء نفسه”.

يقول الكاتب إنه حتى ليلة الاثنين، نهاية اليوم العاشر من الحرب، حرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدم التلفظ بكلمة واحدة تشير إلى مسؤوليته عن الفشل والكارثة الحاصلة.

ويضيف، أعلن يوم الإثنين، كل من رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال هرتزل هاليفي، المسؤولية عما حدث، بينما لايزال نتنياهو يواصل التهرب والتنصل، مقتنعا بأن ازدواجيته ستوفر له مظلة ضد غضب الشعب.

قال نتنياهو في كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسة الكنيست الشتوية يوم الاثنين “هناك الكثير من الأسئلة، وقد بدأنا التحقيق بالفعل”. لكن الكاتب يرى أن المتهم الرئيسي، هو رئيس الوزراء، الذي يُطلق عليه لقب رأس هرم عدم الكفاءة، ولا يمكنه التحقيق في أي شيء.

ويضع الكاتب هنا سؤالا محوريا حول: ما الهدف والمعني الحقيقي وراء الإحاطات التي قادها مدير مكتب نتنياهو؟ ضد وزير الدفاع يوآف غالانت، مؤخرا؟ ويرى، من وجهة نظره أن هذا التساؤل له إجابتان واضحتان. الأولى، أن نتنياهو مخلوق سياسي ذو روح مظلمة وتفكير ملتوي، ومهاراته الرهيبة في إدارة الأزمات سيئة السمعة. والثاني: أنه يجهّز ليُلقي باللوم على القيادة العسكرية، التي لم تطلعه ولم تحذره مما حدث، لذلك هو خطأ الأجهزة العسكرية وقادتها.