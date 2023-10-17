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23 عام على هذا المشهد والمأساة تتكرر والد محمد الدرة
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عاجل – كتائب القسام تنشر صور لأسيرة اسرائيلية بعد اجراء عملية جراحية لها وتماثلها للشفاء
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عربي دولي
23 عام على هذا المشهد والمأساة تتكرر والد محمد الدرة
منذ ساعتين
23 عام على هذا المشهد والمأساة تتكرر والد محمد الدرة
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24 ساعة
08:26
فلسطين قالت كلمتها
07:09
فيديو / رسالة صحفي اردني باللغة الانجليزية الى كل العالم
06:41
جولة في الصحافة الاسرائيلية و الاوضاع في غزة
06:32
مأساة اطفال غزة مشاهد تدمي القلوب
06:29
دعاء وبكاء إمام الحرم المكي لاهل غزة
06:29
مدير الاستخبارات الاسبق يكتب: السابع من أكتوبر 2023 علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني
06:24
مقطع علاج الاسيرة الاسرائيلية يشعل غضب الاسرائيليين ضد نتنياهو
06:23
ايهود باراك يصدم المجتمع الاسرائيلي بهذه الحقيقة
22:55
عاجل – كتائب القسام تنشر صور لأسيرة اسرائيلية بعد اجراء عملية جراحية لها وتماثلها للشفاء
22:35
اعتراف إسرائيلي مثير: هكذا تُدار لعبة التأثير في الرأي العام العالمي.
22:17
رئيس جهاز الشاباك : اتحمل المسؤولية
22:08
عاجل – آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز
وفيات
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عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن