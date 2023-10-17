بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

23 عام على هذا المشهد والمأساة تتكرر والد محمد الدرة

منذ ساعتين
23 عام على هذا المشهد والمأساة تتكرر والد محمد الدرة

 

23 عام على هذا المشهد والمأساة تتكرر والد محمد الدرة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:26

فلسطين قالت كلمتها

07:09

فيديو / رسالة صحفي اردني باللغة الانجليزية الى كل العالم

06:41

جولة في الصحافة الاسرائيلية و الاوضاع في غزة

06:32

مأساة اطفال غزة مشاهد تدمي القلوب

06:29

دعاء وبكاء إمام الحرم المكي لاهل غزة

06:29

مدير الاستخبارات الاسبق يكتب: السابع من أكتوبر 2023 علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني

06:24

مقطع علاج الاسيرة الاسرائيلية يشعل غضب الاسرائيليين ضد نتنياهو

06:23

ايهود باراك يصدم المجتمع الاسرائيلي بهذه الحقيقة

22:55

عاجل – كتائب القسام تنشر صور لأسيرة اسرائيلية بعد اجراء عملية جراحية لها وتماثلها للشفاء

22:35

اعتراف إسرائيلي مثير: هكذا تُدار لعبة التأثير في الرأي العام العالمي.

22:17

رئيس جهاز الشاباك : اتحمل المسؤولية

22:08

عاجل – آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز

وفيات
وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023