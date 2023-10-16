رئيس جهاز الشاباك : اتحمل المسؤولية

وطنا اليوم – قال رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، إنه يتحمل المسؤولية بشأن الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة “حماس” في 7 تشرين الأول الحالي، مشيرا إلى فشل الجهاز في “توجيه التحذير الكافي” للاسرائيليين.

وجاء في رسالة بعث بها بار إلى عناصر الشاباك وعائلاتهم، والتي كتبها في اليوم الثامن من “طوفان الأقصى” أنه “على الرغم من سلسلة الإجراءات التي قمنا بها، لسوء الحظ، يوم السبت، لم نتمكن من إصدار تحذير كاف يتيح إحباط الهجوم”.

وأضاف بار: “نحن لسنا في جولة، ولكن في حرب…. والحرب تنتهي بحسم وتغيير للوضع”.

وتابع: “باعتباري الشخص الذي يرأس الجهاز، فإن المسؤولية تقع على عاتقي”، مشيرا إلى أنه “سيكون هناك وقت لإجراء التحقيقات، والآن نحن نقاتل