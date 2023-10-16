حمزة منصور يستذكر الحسين ويقول: غزة منا ونحن منها ومن يعتدي عليها يعتدي على كل العواصم العربية

وطنا اليوم – استذكر القيادي البارز في الحركة الاسلامية الشيخ حمزة منصور الملك الراحل الحسين بن طلال وما فعله في قضية اغتيال خالد مشعل في الظروف الحالية الراهنة .

وسال الشيخ منصور في تغريده منقولة عنه عما اذا كان المواطن العربي سيسمع الملوك والرؤساء الذين وقعوا اتفاقيات مع الاحتلال وهم يقايضون تلك الاتفاقيات بوقف العدوان على قطاع غزة كما فعل الملك حسين عندما اقسم بان معاهدة السلام في كفة وحياة خالد مشعل في كفة اخرى .

وقال الشيخ منصور : اقسم بالله العظيم ان غزة منا ونحن منها ومن يعتدي عليها يعتدي على كل العواصم العربية