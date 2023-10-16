بعد خطأ كبير وكالة الانباء الفلسطينية تعيد صياغة بيان للرئيس الفلسطيني

وطنا اليوم – نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” بيانا معدّلا، بشأن مكالمة أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وحُذفت من البيان المعدّل أجزاء نُسبت للرئيس الفلسطيني في نسخة سابقة، تضمنت قول عباس إن “أفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني”.

وجاء في البيان المعدل أن الرئيس الفلسطيني أكد خلال المكالمة على “ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك”.

وجدد الرئيس عباس “الرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا”.

كما رفض الرئيس الفلسطيني “قتل المدنيين من الجانبين”، ودعا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين “من الجانبين”، مجددا التأكيد على “نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول لأهدافنا الوطنية”، مؤكدا “ضرورة الذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال، كما أكد الرئيس أن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني