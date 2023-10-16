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عباس مهاجماً حماس: سياساتها وأفعالها لا تمثل الشعب الفلسطيني

منذ ساعتين
عباس مهاجماً حماس: سياساتها وأفعالها لا تمثل الشعب الفلسطيني

 

وطنا اليوم – ا كد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن سياسات وأفعال “حماس” لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن سياسات وبرامج وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وبحث عباس مع رئيس جمهورية فنزويلا آخر تطورات الأوضاع الصعبة في فلسطين، مشددا على ضرورة وقف العدوان على أبناءالشعب الفلسطيني بشكل فوري، وحمايتهم، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.
وجدد عباس الرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني.
كما أكد الرئيس الفلسطيني رفض قتل المدنيين من الجانبين والدعوة لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين، مجددا التأكيد على نبذ العنف والالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا للوصول لأهدافنا الوطنية، مؤكدا ضرورة الذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال، كما
من جانبه، أكد رئيس فنزويلا تضامنه والشعب الفنزويلي مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، مشيدا بالأسلوب الذي يتبعه الرئيس عباس المبني على الحوار والدبلوماسية والسلام، مؤكدا أنه قد اتخذ قرارا لإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، داعيا لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.

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