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عاجل/ الرئيس الفلسطيني يدعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى من الجانبين

منذ ساعتين
عاجل/ الرئيس الفلسطيني يدعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى من الجانبين

عاجل/ الرئيس الفلسطيني يدعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى من الجانبين


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