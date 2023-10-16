من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
08:59
ارتفاع عدد القتلى جيش الاحتلال المُعلن إلى 291
07:18
اصعب ليلة تمر على اهالي غزة
06:58
بعد خطأ كبير وكالة الانباء الفلسطينية تعيد صياغة بيان للرئيس الفلسطيني
06:50
ماذا قصد دحلان بالمؤامرة الكبرى التي تحت الدخان؟
06:45
عباس مهاجماً حماس: سياساتها وأفعالها لا تمثل الشعب الفلسطيني
06:42
عاجل/ الرئيس الفلسطيني يدعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى من الجانبين
06:40
العبادي : خنوع اسطوري في العالم والدول العربية والاسلامية
06:32
نجاة عائلة محمد الدرة من قصف الاحتلال الإسرائيلي؟..
06:29
اعلامية اردنية توضح كيف قامت شبكة MSNBC الأمريكية بإيقاف ثلاثة من مقدمي البرامج الرئيسية فيها
06:24
الشوبكي بربط اسباب حرب غزة بالطاقة
الرئيسية
عربي دولي
عاجل/ الرئيس الفلسطيني يدعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى من الجانبين
منذ ساعتين
عاجل/ الرئيس الفلسطيني يدعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى من الجانبين
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:59
ارتفاع عدد القتلى جيش الاحتلال المُعلن إلى 291
07:18
اصعب ليلة تمر على اهالي غزة
06:58
بعد خطأ كبير وكالة الانباء الفلسطينية تعيد صياغة بيان للرئيس الفلسطيني
06:50
ماذا قصد دحلان بالمؤامرة الكبرى التي تحت الدخان؟
06:45
عباس مهاجماً حماس: سياساتها وأفعالها لا تمثل الشعب الفلسطيني
06:40
العبادي : خنوع اسطوري في العالم والدول العربية والاسلامية
06:32
نجاة عائلة محمد الدرة من قصف الاحتلال الإسرائيلي؟..
06:29
اعلامية اردنية توضح كيف قامت شبكة MSNBC الأمريكية بإيقاف ثلاثة من مقدمي البرامج الرئيسية فيها
06:24
الشوبكي بربط اسباب حرب غزة بالطاقة
06:19
هل ستدخل إيران الحرب؟
22:41
هل سُتجَر المنطقة إلى حرب اقليمية.. أم ستلعب الدبلوماسية دوراً حاسماً؟
22:37
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو وجه دعوة للرئيس الأميركي بايدن للقيام بزيارة تضامنية لإسرائيل
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2023 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن