اعلامية اردنية توضح كيف قامت شبكة MSNBC الأمريكية بإيقاف ثلاثة من مقدمي البرامج الرئيسية فيها

وطنا اليوم – قالت الاعلامية الاردنية علا الفارس في تغريدة عبر X انه تم

ايقاف شبكة MSNBC الأمريكية ثلاثة من مقدمي البرامج الرئيسية فيها

قناة MSNBC تغير خريطة مذيعيها بهدوء هذه الفترة بعد تعاطف الأمريكيين مع الإسرائيليين وذلك بتهميش ثلاثة من مذيعيها المسلمين وإبعادهم عن كرسي المذيع.

أيمن محيي الدين من بينهم وكذلك مهدي حسن وعلي ڤالشي

كان بعض المدراء في MSNBC قلقين من التحركات، حيث شعروا أن المضيفين الثلاثة لديهم بعض أعمق المعرفة بالصراع. تقول شبكة إن بي سي إن تغيير المذيعين الثلاثة مصادفة، وانه لا يزال الثلاثة يظهرون على الهواء لتقديم التحليل.