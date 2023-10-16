الشوبكي بربط اسباب حرب غزة بالطاقة

وطنا اليوم – قال خبير الطاقة عامر الشوبكي ان الاسباب الحقيقية للحرب على غزة والمقاومة ونية افراغها من سكانها، هي اهداف استراتيجية واقتصادية، ومنها لتأمين مشاريع مثل الممر الاقتصادي الذي يربط الهند مع الشرق الاوسط مع اوروبا، ويحوي سكك قطارات وطرق شحن وكوابل انترنت وانابيب نفط وغاز وهيدروجين، ستكون جميعها تحت رحمة المقاومة في غزة، التي تبعد في افضل الظروف عن الممر فقط 25كم ،

واضاف الشوبكي، عدا عن الاحتياطات المتوفرة من الغاز في حقل مارين قبالة غزة الذي يتبع المياه الاقليمية الفلسطينية، وحقل اور الذي يقع بين الحدود البحرية لغزة والاحتلال #عامر_الشوبكي