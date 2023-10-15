سياسيون أردنيون يحذرون من أنّ نتنياهو يسعى إلى الاستثمار في الدعم الدولي

وطنا اليوم – حذّر سياسيون أردنيون من أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى الاستثمار في الدعم الدولي والاميركي غير المسبوق لإسرائيل، عبر تنفيذ أجندة قديمة- جديدة تتمثل في القيام بتهجير قسري لسكان قطاع غزة، وهو الأمر الذي يمثّل جزءاً من عملية تاريخية تسعى خلالها إسرائيل إلى التخلص من الفلسطينيين في جميع الأراضي الفلسطينية.

وأبدى المشاركون مخاوفهم من أن التصريح الأخير لوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في زيارته مؤخرًا إلى تل أبيب، بأنه لا مجال للحياد أو لأي أعذار حيال الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل، يعطي نتنياهو شيكاً على بياض للقيام بعملية التهجير.

جاءت هذه الأراء والاتجاهات في جلسة نقاشية عقدها معهد السياسة والمجتمع في عمان واستضافت، د. مروان المعشر ونخب أردنية وباحثين للحديث حول الأبعاد الاستراتيجية والدولية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي هذا التقرير نستعرض ملخصًا لأبرز ما دار في الجلسة النقاشية من نقاط أساسية:

رأى المشاركون أن هنالك أجندة دولية تعمل بشكل عام لتشويه صورة الفلسطينيين وحركة حماس تحديدًا وشيطنتها وربطها بتنظيم الدولة “داعش”، وهذه الأجندة تمكنت من السيطرة على الإعلام الغربي، رغم أن الفترات السابقة -قبل الحرب- كانت قد شهدت تصاعدًا في التعاطف مع الفلسطينيين من قبل الغرب، لكن ما تفاجأ به الفلسطينيون اليوم أن الإعلام الغربي يعزف بسيمفونية واحدة ضد الفلسطينيين، فكُسر كل ما بُني للرواية الفلسطينية من تثقيف ومحاولات توثيق لجرائم الاحتلال وتعزيزها بحملات المقاطعة.

خلص المشاركون في هذه النقطة إلى أهمية استعادة زمام المبادرة والدخول بشكل أكثر فاعلية على خط مواقع التواصل الاجتماعي وبناء سردية واضحة للرواية العربية والفلسطينية؛ فالجهود اليوم رغم أنها تقتصر على أفراد متفرقين إلا أن بعض الخبراء من المشاركين لاحظوا أنها بدأت تمارس تأثيرًا من الضروري تطويره وصب الجهود مزيدًا فيه. وأمام هذه الدعوة يُطرح تساؤل رئيسي متعلق بمنطلقات الخطاب وهويته إن كان يجب أن يظهر بمظهر المنتصر أم الضحية؟ وكان رأي أغلبية المشاركين بأن يكون منطلق الخطاب (إنسانيًّا) يركز على خطورة الاحتلال وبصفته المسؤول الأول عن الجرائم الواقعة اليوم في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الدائر. إلى جانب ذلك، فإن المرحلة المقبلة تتطلب إظهار حقيقة ما يجري من خلال عرض صور الضحايا من الأطفال والنساء لتحريك المياه الراكدة -على الصعيد الفلسطيني- في الغرب، على مؤسسات المجتمع المدني والسياسيين والمثقفين والرأي العام الذي لا يجب أن يُترك وكأنه مقدّر له دائمًا أن يسير في ركاب الرواية الإسرائيلية.