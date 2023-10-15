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السعودية تسلم الأونروا المساهمة السنوية المقررة بقيمة مليونيْ دولار

منذ ساعة واحدة
السعودية تسلم الأونروا المساهمة السنوية المقررة بقيمة مليونيْ دولار

وطنا اليوم:سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم الأحد، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، المساهمة السنوية المقررة للوكالة بقيمة مليونيْ دولار، لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وثمن لازاريني، دور المملكة العربية السعودية في مساهمتها الدائمة للشعب الفلسطيني، ووقوفها مع الأونروا لتحقيق أهدافها الانسانية، وقال: “نحن الآن في هذا الوقت نحتاج أكثر من أي وقت مضى لهذا التضامن، وندعو الدول الاعضاء والمجتمع الدولي لدعم جهودنا لدعم الشعب الفلسطيني الذي يمر حاليا في ظروف حرجة”.


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