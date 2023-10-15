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أميركا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط لدعم إسرائيل

منذ ساعة واحدة
أميركا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط لدعم إسرائيل

وطنا اليوم:أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم، أن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط، يأتي في إطار «ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس» على الدولة العبرية.
وستنضم حاملة الطائرات «يو اس اس أيزنهاور» ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة «جيرالد فورد» التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة في أعقاب هجوم حماس قبل أسبوع.
وقال أوستن في بيان، إن نشر السفن الحربية يشير إلى «التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب»


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