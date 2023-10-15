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مدير تحرير وطنا اليوم على شاشة الحقيقة يؤكد لن يكون هناك عملية برية في غزة خلال 24 ساعة القادمة

منذ ساعة واحدة
مدير تحرير وطنا اليوم على شاشة الحقيقة يؤكد لن يكون هناك عملية برية في غزة خلال 24 ساعة القادمة

وطنا اليوم – اكد مدير تحرير وطنا اليوم الاخباري الكاتب والمحلل نضال ابوزيد بانه ورغم كل الاعلانات والاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام الا انه لن تكون هناك عملية برية خلال 24 ساعة القادمة  وذلك بناء على مؤشرات تتعلق بعدم نضوج الرؤية العسكرية للعملية من قبل مجلس الحرب الاسرائيلي .

كما ان تصاعد خطاب الشارع العربي والدولي وارتفاع الخسائر في صفوف المدنيين وعدم وضوح رؤية جيش الاحتلال حول تجهيزات تحضيرات المقاومة بالاضافة الى ان الجنود الاسرائيليين لايزالون في حالة رعب .

ومن المتوقع حسب ما اشار ابوزيد ان تنطلق للعملية البرية فور تبلور الموقف السياسي والعسكري والامر يتغير حسب تغير الموقف وتقلبات الحالة الميدانية والسياسية التي تتغير ساعة بساعة .


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