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تصريحات مثيرة لوزير الخارجية الأميركي من تل أبيب

منذ ساعة واحدة
تصريحات مثيرة لوزير الخارجية الأميركي من تل أبيب

وطنا اليوم:ذكرت وكالة فرانس برس (ا ف ب)، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وصل إلى تل أبيب، الخميس.
وإظهار بلينكن تضامن بلاده، بعد عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أراض تحتلها إسرائيل.
ومن المتوقع أن يزور بلينكن، رئيس الوزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما أكدت واشنطن وقوفها جانب حليفتها التي تشن عدوانا على قطاع غزة يدخل يومه السادس.
بدوره، قال وزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، خلال استقبال نظيره الأميركي: “لن ننسى إلى الأبد الدعم الأميركي لنا في أسوأ أيام عرفناها”.
وقال بلينكن في تصريح صحفي، اليوم الخميس، “الولايات المتحدة تدعم إسرائيل. نحن نحميهم اليوم، وسنحميهم غدًا، وسنحميهم كل يوم. وسوف نقف دائما – بكل حزم – ضد الإرهاب”.
وأضاف بلينكن “واشنطن مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا اقتضى الأمر. سنردع أي أحد يتطلع لشن أي عدوان ضد “إسرائيل”.
وكان مسؤول فلسطيني قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيلتقي بلينكن في العاصمة الأردنية عمّان غدا.


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