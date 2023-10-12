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سطو بأداة حادة على صيدلية في عمان

منذ ساعة واحدة
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وطنا اليوم:افاد مصدر أمني بوقوع حادثة سطو بأداة حادة على صيدلية بمنطقة المستندة في العاصمة عمّان وسلب مبلغ مالي منها.
وقال المصدر إن أحد الأشخاص أقدم على تهديد صيدلاني بأداء حادة (مشرط)، وسلب منه مبلغا ماليا ولاذ بالفرار.
وأكد ضبط ذلك الشخص خلال وقت قياسي من قبل الأجهزة الأمنية، وبحوزته المبلغ المالي البالغ قدره 201 دينار، حيث جرى تحويله إلى الجهات القضائية المختصة.


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