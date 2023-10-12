ابوعاقولة : تشكيل مجلس شراكة بين النقابة وادارة ودوائر المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة

وطنا اليوم:التقى نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع سعادة ضيف الله ابو عاقولة ومدير عام المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة عطوفة عرفان الخصاونه وعطوفة مدير الجمرك عقيد جمارك رائد بطاينة ، حيث تم مناقشة كافة الاجراءات التي تعمل عليها ادارتهم لانسياب البضائع بشكل سهل ومرن .

وبين ابو عاقولة خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مكتب مدير المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة حضره المدير العام عطوفة عرفان الخصاونه ومدير جمرك الحرة وعدد من اعضاء مجلس ادارة النقابة واصحاب شركات التخليص العاملة على التشاركية والتنسيق الكبير مع النقابة وكافة الجهات الرسمية العاملة داخل المنطقة الحرة مما انعكس بشكل ايجابي على انسياب البضائع وبشكل أسهل دون أي معيقات تذكر ، كما وتم بحث خلال اللقاء سبل تسهيل التجاره بين الأردن وسوريا ولبنان ودول الخليج وامكانيه العمل على تطويرها وزيادة حجم العمل ومناقشة كافة المقترحات الفنية التي قدمت من قبل النقابة وشركات التخليص .

وذكر ابو عاقولة ان عدد عقود الاستثمار المسجلين بالمنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة بلغت ( ١٤٠ عقد أستثمار ) لكافة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية ومعارض السيارات وعدد شركات التخليص العاملة في المنطقة الحرة ( ١٥ شركة ) من اصل ( ٢٧ شركة ) مرخصة .

وذكر ابوعاقولة ان عدد ايداعات البضائع الداخلة للمنطقة الحرة تجاوز ( ٤٠٠٠ ايداع ) ودخول ( ١٣٠٥٤ شاحنة محملة ) و ( ١٤٦٤ شاحنة فارغه ) وبالاضافة لدخول ( ٣٩٥٤ سيارة ) ركوب صغيرة بقوة المحرك وبينما بلغت قيمة البضائع بالدولار الامريكي ( ٣٢٢٤٦٢٨٣٣ ) والبيانات المسجلة ترانزيت بعدد ( ٦٠٥ بيان ) وعدد بيانات دخول وارد ( ٥١ بيان ) وعدد بيانات الصادر ( ١٢٧ بيان ) وعدد بيانات منافست الخروج ( ٣٧٤٢ بيان ) من منذ بداية هذا العام ولغاية ( ٢٠٢٣/٩/٣١ ) بالاتجاه الاردني .

وفي نهاية اللقاء شكر ابوعاقولة عطوفة مدير عام المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة وعطوفة مدير الجمرك على الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر ادارة المنطقة الحرة والجمارك والاجهزة الامنية في تسهيل وتبسيط الاجراءات للبضائع الواردة والصادرة للمستثمرين .

وذكر ابوعاقولة ان جميع الاطراف اتفقوا على انشاء مجلس شراكة يضم كل الجهات المعنية للعمل بشكل جماعي على تسهيل وتبسيط الاجراءات وتقليل مدة انجاز البيانات واستقطاب مستثمرين جدد .

تأسست المنطقة الحرة الأردنية السورية عام ١٩٧٦ ، قرب مركزي حدود جابر الأردني ونصيب السوري، برأسمال مشترك من البلدين بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك بموجب اتفاقية التبادل التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وتبلغ مساحتها ٦٥٠٠ دونم مقتطعة مناصفة بين حدود البلدين ويتوفر فيها استثمارات متنوعة وتعتبر بوابة عبور على مستوى الوطن العربي وتعد مركز تخزين وتوزيع إقليمي هام .