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شاهد : معرض للسيارات الكلاسيكية في البترا

منذ ساعة واحدة
شاهد : معرض للسيارات الكلاسيكية في البترا

وطنا اليوم:حلَّت على البترا امس مجموعة من هواة سيارات السبق الكلاسيكية التي تشارك
في جولة السيارات الكلاسيكية العالمي
“المسار البدوي” #Badawi_Trail الذي تنظمه شركة #HERO-ERA التابعة لشركة #Motorsport_UK واتحاد أندية المركبات التاريخية البريطانية FIVA#
وانطلقت رحلة المسار البدوي للسيارات الكلاسيكية العالمي اليوم الثلاثاء في المملكة الاردنية الهاشمية ابتداء من مدينة العقبة مرورا بالبترا والبحر والميت والسلط وجرش وعمان ووادي رم مرورا بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وينتهي في دبي بدولة الامارات العربية.
ويبلغ طول المسار حوالي 7500 كيلومتر ويشارك به حوالي ٤٤ سيارة كلاسيكية تحت موديل ١٩٧٥ ويستمر السباق خلال الفترة من العاشر الشهر الحالي وحتى السادس والعشرين من الشهر ذاته


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