غزة بدون ماء ولا كهرباء ولا غذاء

وطنا اليوم:لا يزال قطاع غزة رهين قصف الاحتلال الإسرائيلي، وافتقار لمقومات الحياة الأساسية، بعد أن قطع الكهرباء والماء ومنع وصول المواد الغذائية إليه، ما زاد من طاة المعاناة، وسط استمرار عملية “طوفان الأقصى”.

ووسط الظلام الدامس، وانقطاع المياه على وقع المطالبات بضرورة الوقوف إلى جانب القطاع المحاصر، تواصل المقاومة الفلسطينية التحدي بوجه الاحتلال وآلياته الغاشمة.

وأعلن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق يوآف غالانت الإجراءات العقابية على القطاع قائلاً: “لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق”.

وأمر وزير البنية التحتية في حكومة بنيامين نتنياهو، لاحقا بالقطع الفوري لإمدادات المياه عن قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 2.2 مليون نسمة