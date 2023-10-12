إسرائيل تجلي 50% من السكان على حدود لبنان والقسام تقصف حيفا وتل أبيب

وطنا اليوم:قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم إجلاء 50% من الإسرائيليين في البلدات قرب الحدود مع لبنان.

وأعربت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن “قلقها الواضح” من القصف الصاروخي الذي ينفذه حزب الله اللبناني تجاه شمال إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية السبت الماضي

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإجلاء عشرات آلاف الإسرائيليين من 24 بلدة في غلاف غزة.

وأضافت أن حماس دخلت قتالا قد يستمر شهرا، وأن هذا واضح من وتيرة إطلاق الصواريخ، على حد قولها.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية تجاه تل أبيب.

وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

ومع دخول عملية “طوفان الأقصى” -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- يومها السادس، أطلقت المقاومة في غزة رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وحيفا، فيما تواصل قوات الاحتلال تدمير الأحياء السكنية واستهداف المدنيين في قطاع غزة.

واستشهد 1203 فلسطينيا منذ بدء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وأصيب 5763 آخرون، في حين ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1300.