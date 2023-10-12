بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين بـ طوفان الأقصى إلى 1300 قتيل

منذ ساعة واحدة
ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين بـ طوفان الأقصى إلى 1300 قتيل

وطنا اليوم:أفادت مصادر عبرية بارتفاع عدد القتلى من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين بمعركة طوفان الأقصى إلى 1300 قتيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد القتلى الإسرائيليين الذي قتلوا بنيران المقاومين الفلسطينيين ارتفع إلى 1300 قتيل.
‏وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد أعلنت منذ يومين أن 10 بالمئة من سكان مستوطنات غلاف غزة، وجدوا قتلى في عملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى”.
واعترف الناطق باسم جيش الاحتلال بوقوع مئات القتلى والإصابات في صفوف جيش الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى أسر العشرات من الجنود.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:30

غزة بدون ماء ولا كهرباء ولا غذاء

10:23

إسرائيل تجلي 50% من السكان على حدود لبنان والقسام تقصف حيفا وتل أبيب

09:56

البيت الأبيض يتراجع عن تصريح بايدن بشأن قطع رؤوس الأطفال على يد حماس

09:34

مستر بلينكن متى تسمعون لصوت الحكمة والإعتدال ؟

09:30

منظمات طبية دولية: الوضع الصحي في غزة كارثي

09:22

الأردن يرسل أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى غزة

09:18

إغلاق جسر الملك حسين الخميس

07:55

استشراف مستقبل توظيف الشباب في النظام العالمي الجديد

07:12

الرئيس عباس يرافقه رئيس جهاز المخابرات يلتقي الملك اليوم الخميس وبلينكن الجمعة لبحث وقف العدوان على غزة

07:08

افتتاحيات الصحف الاسرائيلية تشن هجوما على نتنياهو وتصفه بانه لايصلح

07:00

جهود أردنية-مصرية-فلسطينية لإغاثة غزة تصطدم بالرفض الاسرائيلي

06:59

سرايا القدس: ساحاتٍ أخرى قد تنضم إلى المعركة قريبًا

وفيات
وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة الله