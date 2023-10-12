ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين بـ طوفان الأقصى إلى 1300 قتيل

وطنا اليوم:أفادت مصادر عبرية بارتفاع عدد القتلى من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين بمعركة طوفان الأقصى إلى 1300 قتيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد القتلى الإسرائيليين الذي قتلوا بنيران المقاومين الفلسطينيين ارتفع إلى 1300 قتيل.

‏وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد أعلنت منذ يومين أن 10 بالمئة من سكان مستوطنات غلاف غزة، وجدوا قتلى في عملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى”.

واعترف الناطق باسم جيش الاحتلال بوقوع مئات القتلى والإصابات في صفوف جيش الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى أسر العشرات من الجنود.