بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يرسل أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى غزة

منذ ساعة واحدة
الأردن يرسل أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى غزة

وطنا اليوم:تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والقوات المسلحة الأردنية، سلاح الجو، أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة.
وتحمل الطائرة مواد طبية وأدوية، حيث ستتجه الطائرة وبالتنسيق مع السلطات المصرية الى مصر ومن ثم عبر معبر رفح الى قطاع غزة ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع، وذلك حسب الاحتياجات الأساسية والعاجلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية ومدّها بها لضمان استمرارية تقديم العلاجات والاسعافات ضمن الظروف التي يمر بها القطاع.
وقال أمين عام الهيئة االدكتور حسين الشبلي إنه ومنذ صدور التوجيهات الملكية السامية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز أولى الامدادات الطبية العاجلة لقطاع غزة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة في هذا المجال بمواد طبية وأدوية للوقوف بجانب الأهل في غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وسلاح الجو والشركاء من القطاع الطبي.
وفتحت الهيئة باب استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 او من خلال المحافظ الالكترونية او من خلال كليك JHCOGAZA إضافة إلى إي فواتيركم ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:23

إسرائيل تجلي 50% من السكان على حدود لبنان والقسام تقصف حيفا وتل أبيب

09:56

البيت الأبيض يتراجع عن تصريح بايدن بشأن قطع رؤوس الأطفال على يد حماس

09:34

مستر بلينكن متى تسمعون لصوت الحكمة والإعتدال ؟

09:30

منظمات طبية دولية: الوضع الصحي في غزة كارثي

09:26

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين بـ طوفان الأقصى إلى 1300 قتيل

09:18

إغلاق جسر الملك حسين الخميس

07:55

استشراف مستقبل توظيف الشباب في النظام العالمي الجديد

07:12

الرئيس عباس يرافقه رئيس جهاز المخابرات يلتقي الملك اليوم الخميس وبلينكن الجمعة لبحث وقف العدوان على غزة

07:08

افتتاحيات الصحف الاسرائيلية تشن هجوما على نتنياهو وتصفه بانه لايصلح

07:00

جهود أردنية-مصرية-فلسطينية لإغاثة غزة تصطدم بالرفض الاسرائيلي

06:59

سرايا القدس: ساحاتٍ أخرى قد تنضم إلى المعركة قريبًا

06:55

مسؤول في المقاومة يكشف اسرار عن جنود الاحتلال

وفيات
وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة الله