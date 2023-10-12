إغلاق جسر الملك حسين الخميس

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم الخميس، امام حركة المسافرين والشحن من الطرف الاخر بعد السماح لـ 1250 مسافر فقط بالمغادرة .

وأشارت إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.

وأهابت بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص اوقات عمل الجسور والمعابر