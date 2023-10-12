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07:12
الرئيس عباس يرافقه رئيس جهاز المخابرات يلتقي الملك اليوم الخميس وبلينكن الجمعة لبحث وقف العدوان على غزة
07:08
افتتاحيات الصحف الاسرائيلية تشن هجوما على نتنياهو وتصفه بانه لايصلح
07:00
جهود أردنية-مصرية-فلسطينية لإغاثة غزة تصطدم بالرفض الاسرائيلي
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عباس يصل الاردن يرافقه رئيس جهاز المخابرات
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عاجل – إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية حامل وطفليها بعد اسرها خلال الاشتباكات
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الرئيس عباس يرافقه رئيس جهاز المخابرات يلتقي الملك اليوم الخميس وبلينكن الجمعة لبحث وقف العدوان على غزة
منذ دقيقتين
الرئيس عباس يلتقي الملك اليوم الخميس وبلينكن الجمعة لبحث وقف العدوان على غزة
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24 ساعة
07:08
افتتاحيات الصحف الاسرائيلية تشن هجوما على نتنياهو وتصفه بانه لايصلح
07:00
جهود أردنية-مصرية-فلسطينية لإغاثة غزة تصطدم بالرفض الاسرائيلي
06:59
سرايا القدس: ساحاتٍ أخرى قد تنضم إلى المعركة قريبًا
06:55
مسؤول في المقاومة يكشف اسرار عن جنود الاحتلال
06:55
هذا شكل حكومة الطوارئ الاسرائيلية الاولى منذ 67
06:52
جنبلاط لبايدن : يؤسفني أن أكون صريحًا أو قاسيًا ولكن يجب أن أخبرك بالحقيقة
06:46
هذا ما يفعله الأردن وهذا ما يخشاه
01:33
عباس يصل الاردن يرافقه رئيس جهاز المخابرات
23:40
عاجل – إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية حامل وطفليها بعد اسرها خلال الاشتباكات
23:16
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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