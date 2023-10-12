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الرئيس عباس يرافقه رئيس جهاز المخابرات يلتقي الملك اليوم الخميس وبلينكن الجمعة لبحث وقف العدوان على غزة

منذ دقيقتين
الرئيس عباس يرافقه رئيس جهاز المخابرات يلتقي الملك اليوم الخميس وبلينكن الجمعة لبحث وقف العدوان على غزة

 

الرئيس عباس يلتقي الملك اليوم الخميس وبلينكن الجمعة لبحث وقف العدوان على غزة


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