افتتاحيات الصحف الاسرائيلية تشن هجوما على نتنياهو وتصفه بانه لايصلح

وطنا اليوم – صبت الصحف الإسرائيلية اهتمامها على تحليل الوضع الراهن للحرب التي أعلنتها إسرائيل على حركة حماس في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على إسرائيل السبت الماضي .

وأنحى بعض الكتاب في الصحف باللائمة على أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، بينما طالب البعض بتغيير استراتيجية الحكومة في التعامل مع حركة حماس وحذر آخرون من أن بقاء إسرائيل أصبح على المحك بسبب الحركة ووكلائها في المنطقة.

ونستهل جولتنا بمقال في صحيفة جيروزاليم بوست التي نشرت مقالا بعنوان “هذه المرة، يجب على إسرائيل أن تطيح بحماس”، كتبه المحلل الأمني الإسرائيلي، رافاييل بن ليفي.

ويرى بن ليفي أن استراتيجية إسرائيل لمواجهة حركة حماس، منذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2006 أصبحت غير ناجعة وانهارت بالكامل.

ويضيف الكاتب قائلا إن إسرائيل كانت ترد على هجمات حركة حماس السابقة المتقطعة بمستوى معقول من الردع، وكان” ذلك من خلال تدمير أجزاء من البنية التحتية لإنتاج الصواريخ وبعض المباني التي كانت تضم أجزاءً من المؤسسة السياسية والعسكرية لحماس”.

واعتبر أنه تم قياس نجاح هذه الاستراتيجية من حيث مقدار الفترات التي لم تطلق فيها الصواريخ، والتي كانت في المتوسط من سنتين إلى أربع سنوات. وأنه في ظل تلك الاستراتيجية، كان ينبغي لحماس أن تبقى في السلطة، حيث بدا أن البدائل كانت أسوأ.

كما أنه يرجع أسباب اتباع إسرائيل هذه الاستراتيجية إلى خوفها من أنه في حالة إطاحتها بنظام حركة حماس، كان يعُتقد أن حركة الجهاد الإسلامي أو تنظيم الدولة الإسلامية سيكونان البديل، ولهذا كان التركيز منصبا على حزب الله وإيران الذين يشكلان تهديدا أكبر.

ويضيف الكاتب أن حركة “حماس أثبتت الحقيقة وهي أنها لا تختلف عن تنظيم الدولة الإسلامية”، لكن الحركة تسيطر حاليا على مساحة أرض كبيرة وتحكم أكثر من مليوني شخص.

ويرى الكاتب إن إسرائيل لا يجب أن تسمح بوجود هذا الكيان المجاور لها.

ووفقا للمقال، يجب أن يكون هدف إسرائيل الوحيد من نتيجة هذه الحرب الحالية هو استسلام حماس غير المشروط وإسقاط نظامها.

ويحذر الكاتب من أنه في حالة عدم تحقيق هذا الهدف، ستكون هناك تداعيات وخيمة ستفُضي إلى حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط في المستقبل القريب.

إذ يرى الكاتب أن حزب الله وإيران يراقبان عن كثب خطوات إسرائيل التالية. وإذا لم تحقق إسرائيل نصرا حاسما، سيستنتج الطرفان أن الوقت قد حان لتوسيع الحرب.