عباس يصل الاردن يرافقه رئيس جهاز المخابرات

وطنا اليوم – وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس فجر اليوم الخميس، إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنّ، لبحث الأوضاع في قطاع غزة ورافقه في الزيارة للمملكة رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفق ما ذكرته وسائل إعلام. وذكرت القناة “12” الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العاصمة عمّان ويزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأردن وإسرائيل خلال جولة شرق أوسطية تبدأ الأربعاء وتنتهي الجمعة، وفق ما أعلنت وزارته الثلاثاء. وأعلنت الوزارة بداية أنّ بلينكن سيتوجّه الخميس إلى إسرائيل، قبل أن تشير إلى أنّ الجولة ستشمل أيضاً الأردن.