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عاجل – إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية حامل وطفليها بعد اسرها خلال الاشتباكات

منذ 12 ثانية
عاجل – إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية حامل وطفليها بعد اسرها خلال الاشتباكات

 

عاجل – إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية حامل وطفليها بعد اسرها خلال الاشتباكات


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