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الخيرية الهاشمية: إرسال مساعدات إلى غزة ليس سهلا
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أردوغان للملك: مستعدون للوساطة لإنهاء التوتر بغزة
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عربي دولي
عاجل – إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية حامل وطفليها بعد اسرها خلال الاشتباكات
منذ 12 ثانية
عاجل – إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية حامل وطفليها بعد اسرها خلال الاشتباكات
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24 ساعة
23:16
نتنياهو يجبر على حكومة طوارئ
20:52
المستشار هشام العبادي يكتب: معروف البخيت، فقيد ماحص …فقيد الوطن
20:48
خطاب العرش السامي .. تأكيد على الثوابت ورسائل واضحة لكل معني
20:36
بعد طوفان الأقصى.. الأزهر: إسرائيل أصل كل الشرور والتاريخ لن يرحم المتقاعسين
20:25
الخيرية الهاشمية: إرسال مساعدات إلى غزة ليس سهلا
20:17
إعلان نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية للعام الجامعي 2023-2024
20:14
الملك يبحث مع قادة دوليين وقف التصعيد في غزة
20:07
بالأرقام.. إسرائيل تواجه خسائر اقتصادية مدمرة وغير مسبوقة
19:55
أردوغان للملك: مستعدون للوساطة لإنهاء التوتر بغزة
19:47
أمريكا تخلي سفارتها في لبنان وإٍسرائيل تبلغ مصر بعملية عسكرية كبرى
19:38
بيان هام صادر عن الفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأردن
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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شخصية و حوار
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من نحن