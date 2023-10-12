جهود أردنية-مصرية-فلسطينية لإغاثة غزة تصطدم بالرفض الاسرائيلي

وطنا اليوم – أكد المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية “لم تنجح” حتى الآن في في فتح ممر إنساني عاجل إلى غزّة عبر الأراضي الفلسطينية.

وشدّد منصور على “ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة إلى أهل غزة”، ودعا إلى “وقف العدوان على شعبنا في غزة (..) لتتمكن قوافل المساعدات من الدخول”.

وفي تصريحات له بمقر الأمم المتحدة، قال منصور إن “مصر والأردن والسلطة الفلسطينية في رام الله يحاولون إرسال مساعدات لغزة لكنهم لم ينجحوا حتى الآن”.

إلى ذلك حثّ “المجتمع الدولي ومجلس الأمن على التحلّي بالمسؤولية والسعي لوقف إطلاق النار”، ووصف “الوضع بالمروع بالنسبة للمدنيين والدمار يفوق الخيال”.

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة امتلاء جميع أسرّة المستشفيات في نتيجة تدفّق مئات المصابين وحذّرت من نفاد الأدوية.

وفي خامس أيام عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام، ارتفع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى 1100 فلسطينيا وأكثر من 5339 مصاب.