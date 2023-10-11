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نتنياهو يجبر على حكومة طوارئ

منذ ساعة واحدة
نتنياهو يجبر على حكومة طوارئ

 

 

وطنا اليوم – اعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو وعضو المعارضة بيني غانتس، الأربعاء، تشكيل حكومة طوارئ خلال الحرب مع قطاع غزة. وجاء في بيان مشترك للزعيمين، الأربعاء، أنه وعقب اجتماع عقد اليوم اتفق الجانبان على تشكيل حكومة طوارئ وحكومة حرب. وستضم حكومة الحرب نتانياهو وغانتس ووزير الحرب الحالي يوآف غالانت وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين. هذا وسيبقى حلفاء نتانياهو من اليمين المتطرف في الحكومة، فيما لم ينضم زعيم المعارضة يائير لبيد إلى الحكومة لكن البيان أشار إلى “حجز” مقعد له في حكومة الحرب المعلنة. ووافق نتانياهو على تجميد الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي أحدث انقسامًا داخل الدولة واستدعى خروج احتجاجات وصفت بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات في الدولة العبرية. وبحسب البيان “لن يتم خلال الحرب تقديم أي مشاريع قوانين أو اقتراحات ترعاها الحكومة لا علاقة لها بالحرب”. وكان اصدر حزب الليكود بيان امس الثلاثاء بأن جميع الشركاء في الائتلاف الحاكم وافقوا اليوم الثلاثاء على توسيع الحكومة لتشمل سياسيين من المعارضة، وتشكيل حكومة طوارئ. وبحسب ما نقلته هيئة البث الرسمية، فإن الائتلاف الحكومي أيد بالإجماع تشكيل “حكومة طوارئ قومية” وأذنوا لنتنياهو بالعمل على تشكيلها. وكان نتنياهو، الذي يترأس واحدة من أكثر الحكومات التي يطغى عليها اليمين في تاريخ إسرائيل، قد دعا زعماء المعارضة إلى الانضمام إلى حكومة وحدة فورًا، ساعيًا إلى حشد دعم أكبر لأي قرار بالرد على معركة طوفان الأقصى. وقالت متحدثة باسم حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه غانتس إنها متفائلة بأنه ستكون هناك “أخبار جيدة” عن اتحاد الحزب مع نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ، لكنها لم توضح الشروط.


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